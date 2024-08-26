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Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si 23 yaşında! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi Şebnem Ceceli'nin son hali göz kamaştırdı

Bir döneme damga vuran, tekrar bölümleriyle bile hala gönüllerde taht kuran dizi Yaprak Dökümü'nün oyuncuları bugünlerde sık sık gündeme geliyor. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi usta isimlerle aynı seti paylaşan isimlerden biri de Şebnem Ceceli'ydi. Dizide Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Ceceli, o zamanlar çocuk yıldızdı. Şimdilerde 23 yaşına gelen güzel oyuncu, Yaprak Dökümü'nden sonra bambaşka bir hayat yolu çizmeyi tercih etti. Oyunculuk kariyerine devam etmeyen Ceceli, hayatını kamera önü yerine daha sakin ve kendi çizgisinde yaşamayı seçti.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 16:42
Yaprak Dökümü’nün minik Ayşe’si 23 yaşında! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli’nin son hali göz kamaştırdı 1

Unutulmaz diziler arasında yerini alan "Yaprak Dökümü", aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmiyor. Dizinin oyuncuları da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de, dizide canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli.

Yaprak Dökümü’nün minik Ayşe’si 23 yaşında! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli’nin son hali göz kamaştırdı 2

Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın dizideki küçük kardeşi "Ayşe"yi canlandıran Şebnem Ceceli, o zamanlar daha çocuk yaşlardaydı.

Yaprak Dökümü’nün minik Ayşe’si 23 yaşında! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi Şebnem Ceceli’nin son hali göz kamaştırdı 3

Şimdilerde 23 yaşına gelen Ceceli, bambaşka biri oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Ceceli, gözlerden uzak, sakin bir hayatı tercih ediyor.

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