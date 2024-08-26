Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si 23 yaşında! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi Şebnem Ceceli'nin son hali göz kamaştırdı

1 Unutulmaz diziler arasında yerini alan "Yaprak Dökümü", aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmiyor. Dizinin oyuncuları da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de, dizide canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli.

2 Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın dizideki küçük kardeşi "Ayşe"yi canlandıran Şebnem Ceceli, o zamanlar daha çocuk yaşlardaydı.