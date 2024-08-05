Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si 78 yaşında! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın annesiydi Güven Hokna'nın son hali parmak ısırttı! 'Nasıl zayıflamış'

Bazı diziler vardır ki, yıllar geçse de unutulmaz ve "Yaprak Dökümü" de bu nadir yapıtlardan biri. Ekranlara damgasını vuran hikayesi ve karakterleriyle hafızalarda yer eden dizi, tekrarlarıyla bile izleyicileri kendine çekmeye devam ediyor. Dizi denilince akla gelen ilk şeylerden biri de elbette oyuncuları... Peki aradan geçen 13 yılda "Yaprak Dökümü"nün yıldızları nasıl bir değişim geçirdi? Bu sorunun cevabı, özellikle sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyicilerin hafızasına kazınan karakterlerden biri de şüphesiz Güven Hokna'nın canlandırdığı "Hayriye" karakteri. Dizinin dominant ve unutulmaz simalarından Hayriye, güçlü kişiliğiyle izleyicilerin hem sevgi hem de nefret dolu bakışlarını üzerinde toplamıştı.
"Ali Rıza Bey" ve "Hayriye Hanım" denince akla gelen ilk isimler şüphesiz Halil Ergün ve Güven Hokna...
"Yaprak Dökümü" dizisi, tekrarlarıyla bile ilk günkü gibi ilgiyle izlenirken, dizide hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan oyuncuların değişimi de dikkat çekiyor.
Özellikle "Hayriye" karakteriyle Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına giren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali, hayranlarını bir hayli şaşırttı.