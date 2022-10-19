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Yaprak Dökümü'nün fitne gelini Ferhunde'ye bakın! Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! "Yazık..."

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, son görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle oynadığı dizilerde oldukça dikkat çeken Çakır'ı görenler tanıyamadı. Sevenleri "yazık bu kadına ne hale gelmiş" ve " ilk gördüğümde tanıyamadım resmen" gibi yorumlar gırla yağdı. İşte Deniz Çakır'ın o hali...

takvim.com.tr
19.10.2022 18:10 - Son Güncelleme: 19.10.2022 18:10
Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın! Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık...

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu son haliyle şaşkına çevirdi. İşte Deniz Çakır'ın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın! Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık...

DENİZ ÇAKIR'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ

Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Deniz Çakır, sevgilisiyle bir cafede otururken görüntülendi.

Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın! Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık...

Çakır'ı görenler tanımakta zorlandı. Yüzünde şişliklerden dolayı tanınmaz hale gelen Çakır'ın kilo aldığı belirtildi.

Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın! Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık...

O görüntüleri gören yorum yağmuruna tuttu. Kimileri makyajsız olduğunu söylerken kimisi ise "Yazık olmuş" "Güzelliğinden eser kalmamış" gibi yorumlar yaptı.

Yaprak Dökümü’nün fitne gelini Ferhunde’ye bakın! Deniz Çakır son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı! Yazık...

İşte Deniz Çakır'ın son hali...

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