Yalnız Kurt'un Viking'i Kürşat Alnıaçık'ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Kürşat Alnıaçık'ın güzeller güzeli oyuncu eşi
Ekranların yeni fenomeni olmasına kesin gözüyle bakılan Yalnız Kurt izleyiciye 'merhaba' diyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, Osman Sınav'ın elinden çıkıyor. Usta ve genç oyuncuların bir arada yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla daha başlamadan tüm dikkaleri üzerine çeken Yalnız Kurt'un oyuncularından biri de Kürşat Alnıaçık. Dizide Viking takma adlı Tekin Giritli'ye hayat verecek olan Kürşat Alnıaçık hakkında araştırma yapanlar eşinin de kendisi kadar ünlü bir oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Kürşat Alnıaçık olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Yarın akşam izleyicilerle buluşacak olan dizide ünlü oyuncu Kürşat Alnıaçık da rol alacak.
Kürşat Alnıaçık, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğludur. 1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne giren Kürşat Alnıaçık, 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bir süre İngiltere'de modern dans eğitimi alan Kürşat Alnıaçık, 1986 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak göreve başlamıştır. Bursa'daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi'nde modern dans dersleri de vermiştir.
İlk evliliğini Banu Alnıaçık, ikinci evliliğini ise 2013 yılında Fikri Sağlar'ın kızı oyuncu Gerçek Sağlar ile gerçekleştirmiştir. Kürşat Alnıaçık'ın 1995 doğumlu bir kızı ve 2005 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır.
İşte başta Kürşat Alnıaçık olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.