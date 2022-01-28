Yalnız Kurt’un Viking’i Kürşat Alnıaçık’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Kürşat Alnıaçık’ın güzeller güzeli oyuncu eşi

İlk evliliğini Banu Alnıaçık, ikinci evliliğini ise 2013 yılında Fikri Sağlar'ın kızı oyuncu Gerçek Sağlar ile gerçekleştirmiştir. Kürşat Alnıaçık'ın 1995 doğumlu bir kızı ve 2005 doğumlu bir oğlu bulunmaktadır.

İşte başta Kürşat Alnıaçık olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.