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Yalnız hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü

O Yeşilçam'ın Afroditi evet hemen aklınıza geldi. Banu Alkan'dan bahsediyoruz. Bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü iism yeniden gündeme geldi. Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

14.04.2020 16:43 - Son Güncelleme: 14.04.2020 16:43
Yalnız hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Yugoslavya'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebronja'dır. Annesi Cana ve babası Müsliya 'nın üçüncü çocuğuydu. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balkanlardan Türkiye'ye göç etti. 17 yaşındayken evli ve zengin bir iş adamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte neredeyse 20 yıl aşk yaşamıştır. Hanif'e kanser teşhisi konmasından ve kısa bir süre sonra ölmesiyle ilişkileri de sona ermiştir.

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Yalnız hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yalnız hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

Yalnız hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yalnız hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali hayrete düşürdü

Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

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