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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nda can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran'ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! 'Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...'

Yalı Çapkını'nda can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran'ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! 'Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...'

İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü oldukça olaylı geçecek. Seyran'ın ailesi nihayet İstanbul'a ziyarete gelecek. Seyran'ın ailesini karşılama isteği ise Korhan ailesinin büyük gelini tarafından reddedilecek. Seyran gelin olmanın zorluğuyla karşılaştığı bu bölümde nasıl tepkiler verecek oldukça merak konusu. Her ne kadar Seyran'la evliliklerinin göstermelik olduğu konusunda anlaşsalar da Ferit bu evlilik hakkında karışık duygular içinde. Seyran'ın gördükleri sonrasında şoklar içinde kaldığı yeni bölümde neler yaşanacak bir bakalım...

takvim.com.tr
14.10.2022 13:44 - Son Güncelleme: 14.10.2022 13:50
Yalı Çapkını’nında can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran’ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! ’Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...’

Cuma akşamları Star TV ekranlarına gelen Yalı Çapkını dizisi, en dikkat çeken yapımlarından birisi olmayı başardı...

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Yalı Çapkını’nında can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran’ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! ’Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...’

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını 4. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki dizide neler yaşanacak? İşte yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Yalı Çapkını’nında can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran’ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! ’Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...’

NELER YAŞANACAK?

Ferit'in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran'la atışmaları sürer. İstanbul'a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa'yı ziyarete gelir.

Yalı Çapkını’nında can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran’ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! ’Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...’

Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise, İfakat ve Orhan'ın arasında olanlara istemeden şahit olur.

Yalı Çapkını’nında can sıkan hadise ayyuka çıktı! Seyran’ın Ferit hakkında gördükleri dizlerinin bağını çözecek! ’Aşktan herkesin payına başka bir şey düşermiş...’

Asuman'ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar'ı Asuman'a destek vermek için bir araya getirir.

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