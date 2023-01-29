Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer gerçekte Gözde Kansu'ymuş! Yakayı ele verdiler! Gülgün'ün sır küpü sonunda çatladı: 'Gelin olmadan önce...'
Yalı Çapkını ile ilgili yeni detaylar izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Hikayesi gerçek dizi hakkında zaman zaman bir çok açıklama yapılırken, sosyal medyada da sık sık flaş iddialar ortaya atılıyor. Bu kez konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü. 20. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizide Gülgün için söylenenler az buz değil! Ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun canlandırdığı karakterin gizli sırları açığa mı çıktı? Daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'na Ferit'in gittiği ve hikayeyi onun anlattığı ortaya çıkmıştı. Son bölümlerde ise Gülgün'ün tepkileri gündem oldu. İşte detaylar...
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer gerçekte Gözde Kansu'ymuş! Yakayı böyle ele verdiler. Gülgün'ün sır küpü sonunda yere düşüp çatladı: 'Gelin olmadan önce...'
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Gözde Kansu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Hülya Duyar, Selen Özbayrak, Umut Gezer, İrem Altuğ, Öznur Serçeler ve Şerif Sezer yer alıyor.
Fenomen dizinin gerçek hikaye olduğu Gülseren Budayıcıoğlu tarafından açıklanmıştı. Budayıcıoğlu, ''Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" demişti.