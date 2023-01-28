Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz fotoğrafları ifşalandı! Meğer o dizide de oynamış! "Doğal güzel sandıklarımız bile..."
Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin bir türlü bırakamadığı Pelo'nun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç oyuncunun daha önce Yasak Elma dizisinde yer aldığı ortaya çıktı. Estetiksiz fotoğraflarını görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Buçe Buse Kahraman estetiksiz hali...
28.01.2023 23:22 - Son Güncelleme: 28.01.2023 23:24
Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman dizideki performansıyla büyük ilgi çekiyor. Estetiksiz görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu. İşte Buçe Buse Kahraman'ın estetiksiz hali...
Yasak Elma dizisinde de rol aldığı ortaya çıkan Buçe Buse Kahraman'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.