Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’a çocuklarından doğum günü sürprizi! Çağla Şikel’le 8 yıl önce boşanmışlardı! İlk yorum 3. oğlu Ferit’ten geldi!

OĞLUNUN BOYU BABASINI GEÇTİ

Çağla Şıkel ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey tarafından sahneye getirilen pastayla yeni yaşına girmenin heyecanını yaşayan Emre Altuğ, o anları sosyal medya hesabından " Evlatlarım 'Sevenler ayrılmaz' tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz" notunu düşerek geceye dair fotoğraf paylaştı.