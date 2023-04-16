Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'a çocuklarından doğum günü sürprizi! Çağla Şikel'le 8 yıl önce boşanmışlardı! İlk yorum 3. oğlu Ferit'ten geldi!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'a çocuklarından doğum günü sürpizi! 2008 yılında dünya evine giren Çağla Şikel ve Emre Altuğ çifti 2015 yılında boşanmıştı. 2 çocukları bulunan ikili zaman zaman çocukları için biraraya geliyor. 54 yaşındaki Emre Altuğ son olarak çocuklarının süprizi ile duygulandı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı. İlk yorum da Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'den geldi. Demir, ''Doğum günün kutlu olsun emre abimm'' yorumunda bulundu. İşte detaylar...
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'a çocuklarından doğum günü sürprizi! Çağla Şikel'le 8 yıl önce boşanmışlardı! 2 çocuk babasının paylaşımına ilk yorum dizideki oğlu Ferit'ten geldi.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile adından söz ettiren Emre Altuğ bir yandan da şarkıcılık kariyerinde hızlı adımlar atıyor. Ünlü popçu yeni şarkısını doğum gününde müzikseverlerle buluşturdu.
OĞLUNUN BOYU BABASINI GEÇTİ
Çağla Şıkel ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey tarafından sahneye getirilen pastayla yeni yaşına girmenin heyecanını yaşayan Emre Altuğ, o anları sosyal medya hesabından " Evlatlarım 'Sevenler ayrılmaz' tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz" notunu düşerek geceye dair fotoğraf paylaştı.