Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan'la yasak aşk yaşayan İfakat'in eşi...
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını bu sezon çok konuşulan işlerden biri oldu. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndan, Orhan ve İfakat arasında bir gizli ilişki olduğu ortaya çıkmış ve izleyici büyük bir şok yaşamıştı. O yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
03.03.2023 13:21 - Son Güncelleme: 03.03.2023 13:43