Yalı Çapkını’nın hizmetçi Sultan’ı İrem Altuğ bacaklarını açarak poz verdi! ’İki kocamla birlikte yaşıyoruz’ demişti! ’Sen neymişsin’ Ferit’in yasak aşkı...

Star TV'nin taze dizisi Yalı Çapkını hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da adından sıkça söz ettiriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizide hizmetçi rolüyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu İrem Altuğ dizi severlerin merceği altına girdi.