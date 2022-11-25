Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğluna bakın! Kendisi gibi oyuncu çıktı! 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Zerrin Tekindor ile...

Usta oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisiyle birlikte yeniden ekranlara boy göstermeye başladı. Son olarak İçerde adlı dizi ile karşımıza çıkan Tekindor, dizinin final yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünmüştü. Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat veren oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.