Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un oğluna bakın! Kendisi gibi oyuncu çıktı! 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Zerrin Tekindor ile...
Yalı Çapkını'nın başrolünde yer alan Çetin Tekindor Halis Ağa karakteriyle fırtınalar estiriyor. İçerde, Karadayı, Bir İstanbul Masalı, Yılan Hikayesi gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun meğer boyu kadar oğlu varmış. Kendisi gibi oyuncu Zerrin Tekindor ile evlenen Çetin Tekindor 1999 yılında boşanmıştı. Oğulları Hira Çetindor'un da oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Usta oyuncu Çetin Tekindor Yalı Çapkını dizisiyle birlikte yeniden ekranlara boy göstermeye başladı. Son olarak İçerde adlı dizi ile karşımıza çıkan Tekindor, dizinin final yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünmüştü. Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa karakterine hayat veren oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.
Türk Sineması'nın efsane isimleri arasında yer alan usta oyuncu Çetin Tekindor şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile adından sıkça söz ettiriyor.
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrolünde yer alan Çetin Tekindor hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı.
1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Çetin Tekindor, bir süre Hacettepe Üniversitesi'nde sahne ve diksiyon dersleri vermişti. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro öğretmenliği yaptı.
İlk olarak Hep Vatan İçin tiyatro oyununda sahneye çıkan Çetin Tekindor, 1963 yılından bu yana birçok oyunda izleyici karşısına geçti.