Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Kimin hayatı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Hangi aile merak ediliyordu! Budayıcıoğlu açıkladı
Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Ferit'in Seyran'dan isteği damga vurdu. Suna'nın eniştesini öptükten sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Star TV'nin taze dizisi her hafta Cuma günü ekrana geliyor. İlgi ile takip edilen dizi ile ilgili Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek hikaye' açıklaması yaptı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi ile ilgili o detay şoke etti. Peki Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi nasıl? Kimin hayatı? Hangi aileyi anlatıyor? Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte detaylar...
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyor.
Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisi için şöyle konuşmuştu:
''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.''
İSYAN ETTİ!
Birçok kitabı diziye uyarlanan son olarak ise reytinglere damga vuran Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu 'Hasta dosyalarından senaryo çıkarıyor' yorumlarına "Amacım insanımıza biraz daha yakın olabilmek, onları ruhsal açıdan kendileriyle barıştırabilmek, sorunlarına ışık tutabilmek, uzaktan da olsa ruhlarına biraz olsun sevgiyle dokunabilmekti" yanıtını verdi.
Usta yazar "Belki de daha önemlisi bizim insanımızı psikiyatriyle tanıştırabilmekti. Hikayelerimden televizyonlara uyarlanan dizilerin reytingleri arttıkça, okuyanlardan ve izleyenlerden gelen birbirinden güzel, birbirinden duygulu, çok samimi mesajları gördükçe sevinçten içim içime sığmıyor" yanıtını verdi.
Öte yandan uyarlama hikaye olduğu bilinen Yalı Çapkını dizisinin sonu herkesi şaşırttı. Afra Saraçoğlu'nun Seyran Şanlı, Mert Ramazan Demir'in Ferit Korhan, Çetin Tekindor'un ise Halis Korhan olarak seyirci karşısına çıktığı Yalı Çapkını dizisinde; Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay , Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer ve Menderes Samancılar gibi iddialı isimler bir araya geldi.