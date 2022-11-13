Yalı Çapkını’nın gerçek hikayesi ortaya çıktı! Kimin hayatı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Hangi aile merak ediliyordu! Budayıcıoğlu açıkladı

Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisi için şöyle konuşmuştu:

''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.''