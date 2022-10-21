Yalı Çapkını'nın Ferit'i ve Seyran'ı açıkladı! 'Dizi gerçek' Gülseren Budayıcıoğlu kimin hikayesi söylememişti! Ağzından kaçırdı! 6. bölümde Sultan...
Yalı Çapkını 5. bölümüyle bu akşam Star'da! Başrollerinin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer gibi usta oyuncular da yer alıyor. Yeni bölüm merakla beklenirken şimdiden 6. bölümden detaylar gelmeye başladı. Gülseren Budayıcıoğlu geçtiğimiz günlerde hikayenin gerçek olduğunu söylese de kime ait olduğunu sır gibi saklamıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan son röportajında 'Dizi gerçek' dedi. Peki 6. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
21.10.2022 16:36 - Son Güncelleme: 21.10.2022 16:36
Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan ve son haftalarda reytingleri kırıp geçiren Yalı Çapkını dizisinin gerçekte kimin hikayesi olduğu milyonlar tarafından merak ediliyor.
NTV'de yer alan habere göre Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesini Mehmet Barış Günger'in senaryolaştırdığı dizide Afra Saraçoğlu (24) babasının zoruyla evlendirilen ve Antep'ten İstanbul'a gelmek zorunda kalan Seyran'a, Mert Ramazan Demir (24) ise Ferit karakterine hayat veriyor.