Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in kardeşi kendisinden de yakışıklı çıktı! 'Kaşları genetikmiş' Benzerlikleri sosyal medyayı salladı!
Yalı Çapkını dizisindeki Ferit rolü ile yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir'in kardeşini görenler bir daha baktı. Hayranları kendisinden de yakışıklı buldu. Kimileri kardeşleri birbirine hiç benzetemezken kimileri de kaşlarının genetik olduğunu dile getirdi. Sosyal medyayı kasıp kavuran fotoğrafları ortaya çıkardı. Kardeşler meğer çok sıkı dostlarmış! Mert Ramazan Demir kardeşini kolundan tutup sete getirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demir'e yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...
Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi son zamanların en fenomen dizileri arasında yer alıyor. Yayılandığı günden bu yana reytingleri kasıp kavuran dizinin başrolü Mert Ramazan Demir'in kardeşi merak konusu oldu.
Partneri Afra Saraçoğlu ile uyumları çok konuşulan Mert Ramazan Demir hayran kitlesini de beşe katladı. Öğretmen dizisinde de ikiliyi rol gereği çift olarak görmüştük. Gerçek hayatta da çok yakın arkadaş olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir şimdilerin en çok bahsedilen oyuncuların başında geliyor.
Bu noktada özellikle Mert Ramazan Demir hakkında bir çok bilgi kısa sürede magazin gündeminde ilk sırada yer alıyor.
İŞTE DEMİR'İN KARDEŞİ
24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, son olarak setten kardeşi Enes ile bir paylaşım yaptı. İki kardeşin karavan pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.