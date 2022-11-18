Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski haline bakın! Görenler tanıyamadı! 'Evrime kafa atmış' Meğer kaşlarını...
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in eski halini gören tanıyamıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını her Cuma Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgi ile takip edilen dizinin ünlü oyuncusu değişimiyle şaşırttı. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir 1998 doğumlu. 24 yaşındaki genç oyuncunun eski fotoğraflarını görenler 'Yolda görsem tanımam' , 'Evrime kafa atmış' gibi yorumlarda bulundu. İşte Mert Ramazan Demir'in çok konuşulan eski hali...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriye izleyicinin beğenisini kazanan Mert Ramazan Demir eski haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorluk çekti.
24 yaşındaki genç oyuncu Mert Ramazan Demir Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolde yer alıyor.
Dizi ile birlikte yıldızı parlayan başarılı oyuncu sosyal medyada takipçi sayısını katladı. Henüz 9 bölüm yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Ramazan Demir'in oynadığı diziler merak edildi.
DEĞİŞİMİYLE ŞOKE ETTİ
Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir değişimi görenlerin dudağını uçuklattı. Herkes kaşlarının orjinal olup olmadığını merak ediyordu. Meğer kaşlarını yaptırmamış.