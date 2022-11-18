Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski haline bakın! Görenler tanıyamadı! ’Evrime kafa atmış’ Meğer kaşlarını...

''AŞKA İNANMIYORUM''

Son röportajında, ''Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum. Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi çok yakından tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum.'' açıklamasıyla çok konuşulan yakışıklı oyuncu önceki yıllarda oynadığı dizilerdeki haliyle magazini çalkaladı.