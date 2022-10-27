Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nerede figüran olduğunu görenler gözlerine inanamadı! Adeta yıllar içinde değerlenmiş
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını özellikle hamam sahnesiyle tepki toplamıştı. Sonrasında da adından söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan ismi. Özellikle de kaşları. 1998 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya gözlerini açan Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi.
27.10.2022 13:26 - Son Güncelleme: 27.10.2022 13:26
Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizide 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in eski halini görenler şaştı kaldı.
Yalı Çapkını dizisinin, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Madalyonun İki Yüzü kitabından uyarlama olduğu konuşuluyor.