Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer bakın hangi rolde! Hande Erçel ve Mert Ramazan Demir'den yeni proje! "Mert'in yanına Afra'dan başkası..."

Mert Ramzan Demir ve Hande Erçel'in birlikte bir sinema projesinde yer alacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan 25 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in hayranları ise bu duruma oldukça karşı.