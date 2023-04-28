Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer bakın hangi rolde! Hande Erçel ve Mert Ramazan Demir'den yeni proje! "Mert'in yanına Afra'dan başkası..."
Yalı Çapkını, Şahmaran ve Öğretmen gibi yapımlarda yer alarak büyük beğeni toplayan Mert Ramazan Demir'in Hande Erçel'le partner olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Son olarak Hakan Sabancı ile yaptığı aşk tatiliyle gündeme gelen Hande Erçel'in kendisine sunulan bu projeye sıcak baktığı öğrenildi. Mert Ramazan Demir'in hayranları bu fikre şiddetle karşı çıkarken ikilinin hangi projede yer alacağı merak konusu oldu. İşte Mert Ramazan Demir ve Hande Erçel'in yeni filmi hakkında merak edilenler…
28.04.2023 21:14 - Son Güncelleme: 28.04.2023 21:24
Mert Ramzan Demir ve Hande Erçel'in birlikte bir sinema projesinde yer alacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan 25 yaşındaki Mert Ramazan Demir'in hayranları ise bu duruma oldukça karşı.
HANDE ERÇEL VE MERT RAMAZAN DEMİR AYNI PROJEDE!
Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre Hande Erçel ve Mert Ramazan Demir bir sinema projesinde birlikte yer alacak.
ROMANTİK KOMEDİ ÇEKECEKLER
Henüz ismi açıklanmayan ünlü bir yapımcının romantik komedi türündeki film için Erçel ve Demir'i düşündüğü iddia edildi. Mert Ramazan Demir'in romantik komedide rol alması ise büyük şaşkınlık yarattı.