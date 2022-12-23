Yalı Çapkını'nın Ferit'i bakın bu kez kimle dudak dudağa sarmaş dolaş! Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir öptükçe öpüyor
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafında birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit'in öpüştüğü görüntüler sızdırılmıştı. Yalı Çapkını bu kez yine bir öpücük ifşasıyla gündemde.
23.12.2022 16:35 - Son Güncelleme: 23.12.2022 16:35
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ifşa olayından sonra Yalı Çapkını yine bir öpücük ifşasıyla gündemde. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nda yan yan geldiklerinden beri dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.
Bir yandan da Afra Sarçaoğlu, 2018 yılında İyi Oyun adlı dizinin setinde tanıştığı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.
Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yan yana gelmiş, Saraçoğlu'nun bir anda Mert Ramazan Demir'in eline tutmaya çalıştığı anlar çok konuşulmuştu.