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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran'a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

Yalı Çapkını'nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran'a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

Yalı Çapkını dizisinin 7. bölüm fragmanı mide bulandırdı. Seyran ile Ferit'in arasında aşk tam başlıyor derken Suna işi bozdu. Star'ın iddialı dizisi Yalı Çapkını her Cuma seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoglu'nun paylaştığı fenomen dizinin son bölümünde Suna ve Seyran kardeşlerin arası düzelmişti. Ancak yeni bölümde kardeşlerin kavgaya tutuşacağı iddia ediliyor. 7. bölüm fragmanında Suna'nın dans ederken aniden Ferit'i dudağından öpmesi herkesi şaşkına uğrattı. İşte yeni bölümden ipuçları...

02.11.2022 22:13 - Son Güncelleme: 02.11.2022 22:15
Yalı Çapkını’nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran’a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

Star TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle 4 Kasım Cuma günü yayınlanacak.

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Yalı Çapkını’nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran’a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

7. bölüm 2. fragmanı bir önceki gün izleyicisiyle paylaşıldı. Fragmana, Yusuf, Suna, Suat, Ferit ve Seyran'ın hareketleri damga vurdu. Seyran ve Ferit anlaşma yaptı.

Yalı Çapkını’nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran’a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

Yusuf Ferit'in karşısına dikilip Seyran ile birbirlerini hala sevdiklerini söyledi.

Yalı Çapkını’nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran’a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

Suat ve Ferit otoparkta dakikalarca adam dövdü.

Yalı Çapkını’nda Suna meğer herkesi kandırmış! Seyran’a ablasından büyük darbe! Ferit abla kardeşi birbirine düşürdü! Gerçek hikayede meğer...

Ferit annesine Seyran'ı kıskandığını itiraf etti.

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