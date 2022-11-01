Yalı Çapkını'nda flaş ayrılık iddiaları! O efsane başrol isim diziye veda mı ediyor? Gelişiyle gidişi tez oldu! Ferit'le tam mutlu olacak derken...
Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinde ayrılık iddiaları ortalığı karıştırdı. Seyirci tarafından sıkı takip edilen Yalı Çapkını dizisinde bir ayrılık mı yaşanacak, izleyiciler merakla gündemde bu konuyu araştırır oldu. Yalı Çapkını dizisinin güzeller güzeli olarak biliniyor. Sevenlerinin üzüleceği sevmeyenlerinin ise sevineceği O isim diziye veda mı ediyor? İşte fenomen diziden ayrılacağı gündemde sıklıkla konuşulan o isim....
01.11.2022 14:45 - Son Güncelleme: 01.11.2022 14:45
Yalı Çapkını izleyicisine kötü haber! O isim diziye veda mı edecek? Cuma akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi için beklenmeyen bir iddia ortaya atıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...
REYTİNGLERDE 1.
Star'ın yoğun ilgi gören Yalı Çapkını dizisi altıncı bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 28 Ekim Cuma akşamına damga vurdu.