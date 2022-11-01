Yalı Çapkını’nda flaş ayrılık iddiaları! O efsane başrol isim diziye veda mı ediyor? Gelişiyle gidişi tez oldu! Ferit’le tam mutlu olacak derken...

Yaşanan bu olayların ardından Ferit de babası da Seyran'a karşı geliyor. Öte yandan Fuat ile Suna'nın yakınlaşması da devam ediyor. Pelin ile Yusuf da sürpriz bir şekilde tanışıyor. Fragman sonunda ise Seyran Ferit'e sarılıyor.