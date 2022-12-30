Yalı Çapkını’nda akıllara zarar çekim hatası! Herkes şıp diye anladı çırpınışları fayda etmedi! Ferit ve Seyran’ın öpüşme sahnesinde...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 2022 yılına damga vurmuştu. Dizinin 2023 yılına damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzlenme rekorları kıran dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor.