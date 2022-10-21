Yalı Çapkı'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Eski aşkı da çok ünlü bir oyuncuymuş! "Bu güzellik bırakılmaz..."
Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'yla başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuğuyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. meğer o güzelle birlikte deli dolu bir aşk yaşamış. İşte herkesi kendine hayran bırakan Mert Ramazan Demir'in eski aşkı...
21.10.2022 20:17 - Son Güncelleme: 21.10.2022 20:17
Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'n eski sevgilisi şoke etti. Son zamanlarda reyting rekorları kıran dizisiyle gündeme gelen Demir bakın kimle aşk yaşamış...
Dizi çekimlerinin ardından oyuncu Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında ilişki yaşadıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Muhabirlerin "Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Kadir Doğulu "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun" diyerek kahkaha attı.