Yalı Çapkı'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Eski aşkı da çok ünlü bir oyuncuymuş! "Bu güzellik bırakılmaz..."

Dizi çekimlerinin ardından oyuncu Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında ilişki yaşadıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Muhabirlerin "Kadir Bey son olarak soralım. Serra Arıtürk ile ilgili haberler çıktı, İmam nikahı kıydığınıza dair. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Kadir Doğulu "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun" diyerek kahkaha attı.