Yalı Çapkını Safiye Soyman'ın hayatı çıktı! 'Ablama diye gelip beni istediler.." İnat edip okumasaydı Seyran gibi...
Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından Yalı Çapkını, her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Şantırcıoğlu, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Ersin Arıcı, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ ve Doğukan Polat gibi isimlerin yer aldığı proje hakkında Safiye Soyman'dan bomba bir yorum geldi. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Safiye Soyman kendi hayatını Yalı Çapkını dizisinin aynısı olarak anlattı. İşte Soyman'ın dizileri aratmayacak acı hayat hikayesi...
26.11.2022 17:09 - Son Güncelleme: 26.11.2022 17:19
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı ve gerçek bir hayat hikayesinden işlenen Yalı Çapkını'nda büyük bir sır ortaya çıktı.
İNAT EDİP OKUDU MESLEK SAHİBİ OLDU
"Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Ortaokula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce ortaokulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum"