Yalı Çapkını dizisi yayın akışından kaldırılacak! Nedeni ortaya çıktı! İzleyiciye saç baş yoldurtacak gelişme! Meğer 15. bölümden sonra...
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını hakkında seyirciyi üzecek son dakika gelişmesi yaşandı. 2 hafta yayın akışında kaldırılacak. Nedeni de ortaya çıktı. 15. bölümü merak uyandıran dizinin 16. bölümü Ocak ayının 20'sinde yayınlanacak. Seyirci haberi duyar duymaz şoke olurken detaylarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Yalı Çapkını neden yok? Meğer 15. bölümden sonra...
Yalı Çapkını dizisine ara veriliyor. 15. bölümden sonra kısa bir süre yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını dizisi yayın akışından neden kaldırılıyor, ne oldu? 15. bölümden sonra kimse beklemesin! 16. bölüm 2 hafta sonra yayınlanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
''TELEVİZYONDA 2 HAFTA OLMAYACAK''
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 16. bölümü hakkında flaş bir açıklama geldi. Buna göre dizi 2 hafta yayınlanmayacak.
Yalı Çapkını dizisi yılbaşından itibaren 2 hafta tatile giriyor. Televizyonda 2 hafta olmayacak. Sömestr tatilinde her yıl bir çok dizi tatile giriyor. Buna göre ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın 16. bölümü 20 Ocak'ta yayınlanacak.
Üzücü haber sonrası Yalı Çapkını sevenleri, ''Tatil yapmasına çok üzüldüm ama oyuncular çok yoruluyor hakları.'' , ''Bir önce tatil başlasın ve bitsin merakla bekliyorum. '' şeklinde yorumlarda bulundu.
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yalı Çapkını 15. bölümü 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak. Yeni bölümü merakla beklenirken fragman yayınlandı. Yalıdan giden Seyran'ın peşine düşen Ferit, kayınpederinin evini basıyor.