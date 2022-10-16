Yalı Çapkını dizisi bakın kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıktı! 'Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı' Sultan ve Ferit aslında...
Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisiyle ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. Son olarak 14 Ekim Cuma akşamı 4. bölümü yayınlanan dizinin haftalar ilerledikçe izleyici sayısı artıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu fenomen dizinin hikayesinin gerçek hayattan alındığı açıklandı. Açıklama Gülseren Budayıcıoğlu'ndan geldi. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu ''Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.'' dedi. Peki Yalı Çapkını dizisi kimin hikayesi?
16.10.2022 15:34 - Son Güncelleme: 16.10.2022 15:34
Yalı Çapkını dizisi 4 bölüm kadar kısa sürede ekranların en beğenilen dizileri arasında yer almayı başardı.
Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin hikayesinin gerçek bir hikaye olduğu ortaya çıktı.
Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye.