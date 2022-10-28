Yalı Çapkını 7.BÖLÜM fragmanı! Seyran ve Ferit’ten bebek MÜJDESİ! Korhanlar’a şölen havası yaşatacak hamle! Seyircisinin duyguları karman çorman

Yalı Çapkını 7.BÖLÜM fragmanı! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 7. bölümde yaşanacaklar...