Yalı Çapkını 7.BÖLÜM fragmanı! Seyran ve Ferit'ten bebek MÜJDESİ! Korhanlar'a şölen havası yaşatacak hamle! Seyircisinin duyguları karman çorman
Yalı Çapkını hakkında gelişmeler oldukça merak ediliyor. 28 Ekim'de 6. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda çetrefilli gelişmeler yaşandı. Yusuf ile kavga eden Ferit, uzun süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan alır. Suna is kardeşine söylediği sözler karşısında Pelin'i sıkıştırır. Seyran da Ferit de sevgililerini hayatlarından çıkarma kararı alır. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 7. bölüm fragmanını merak edip araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 7. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!
28.10.2022 22:04 - Son Güncelleme: 28.10.2022 22:04
Yalı Çapkını 7.BÖLÜM fragmanı! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 7. bölümde yaşanacaklar...