Yalı Çapkını 6. bölüm adeta ateşten gömlek! Seyran'la Ferit'in bahtı yaver gidiyor dolu dizgin AŞK kapıda! Pelin'in ihanetini duyan kendine gelemeyecek
Yalı Çapkını dizisi hakkında heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölüm fotoğrafları geldi. 6. bölüm 2. fragmanının yayınlanması da heyecanı artırdı. Yeni bölümde Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Seyran Ferit'e, "Ben Yusuf'la görüşemezsem, sen de Pelin'le görüşemezsin" diyor. İşte kıskançlık, aldatma, ihtiras dolu bölümle ilgili detaylar...
26.10.2022 23:46 - Son Güncelleme: 26.10.2022 23:46
Yalı Çapkını seyircisini yesil perişan edecek gelişme! Kimse buna hazır değil! Duyan kendine gelemeyecek. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. 6. bölümde çok önemli gelişmeler yaşanacak. İşte Yalı Çapkını 6. bölümde yaşanacaklar ve bölümle alakalı fotoğraflar haberimizde...