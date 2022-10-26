Yalı Çapkını 6. bölüm adeta ateşten gömlek! Seyran’la Ferit’in bahtı yaver gidiyor dolu dizgin AŞK kapıda! Pelin’in ihanetini duyan kendine gelemeyecek

Yalı Çapkını seyircisini yesil perişan edecek gelişme! Kimse buna hazır değil! Duyan kendine gelemeyecek. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca yeni bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. 6. bölümde çok önemli gelişmeler yaşanacak. İşte Yalı Çapkını 6. bölümde yaşanacaklar ve bölümle alakalı fotoğraflar haberimizde...