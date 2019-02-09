Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

Rol gelmediği için kırgındı

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş ise "Babamın birçok insanın anılarında yaşayacağını düşünüyorum, bugün beni olmam gereken kişi haline getiren oydu. Örnek bir babaydı" ifadesini kullandı. Atilla Menteş ayrıca son dönemde babası Yalçın Menteş'in çalışamadığı ve bu nedenle bazı yapımcılar ile sektördeki isimlere kırgınlığı olduğunu anlatıp "Son dönemde kanserdi üstüne bir de zatüre oldu antibiyotik verdiler kalbi de dayanamadı. Bir kırgınlığı vardı bazı isimlere, bazı isimler de bize çok yardımcı oldu, çalışamadığı için yakınıyordu ama bu durumu bize hiç yansıtmadı. Arkadaş gibiydik onunla benim için fiziksel olarak iyi örnek değildi, kendi vücuduna iyi bakamadı ancak çok iyi bir babaydı" şeklinde konuştu.