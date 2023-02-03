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Yakışmadı Rıza Baba aman aman! Arka Sokaklar final yaptı 37 yıllık evli Zafer Ergin bir kadınla yakalandı! Eli ayağı birbirine girdi

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da flaş gelişmeler yaşanmıştı kısa bir süre önce... Yapım şirketi ile kanal arasında yaşandan sorunlar yüzünden dizi bir anda yayından kalkmış sonrasında dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin dizinin final yaptığını duyurmuştu. Bu açıklamadan günler sonra Zafer Ergin bir kaadınla görüntülendi. Ancak sonrasında ilginç dakikalar yaşandı. İşte haberin detayları.

03.02.2023 14:49 - Son Güncelleme: 03.02.2023 14:49
Yakışmadı Rıza Baba aman aman! Arka Sokaklar final yaptı 37 yıllık evli Zafer Ergin bir kadınla yakalandı! Eli ayağı birbirine girdi

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Kanal D'de yayınlanan dizinin maceraları bir yana karakterleri de efsaneleşti. Komiser Hüsnü, Mesut Komiser, Rıza Baba gibi karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Arka Sokaklar, haftalardır seyircisini bekletiyor.

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Yakışmadı Rıza Baba aman aman! Arka Sokaklar final yaptı 37 yıllık evli Zafer Ergin bir kadınla yakalandı! Eli ayağı birbirine girdi

Dizide Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, konu hakkında en net açıklamayı yapmıştı. Usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söylemişti.

Yakışmadı Rıza Baba aman aman! Arka Sokaklar final yaptı 37 yıllık evli Zafer Ergin bir kadınla yakalandı! Eli ayağı birbirine girdi

Ergin, "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." diye konuşmuştu.

Yakışmadı Rıza Baba aman aman! Arka Sokaklar final yaptı 37 yıllık evli Zafer Ergin bir kadınla yakalandı! Eli ayağı birbirine girdi

AÇIKLAMA YAPILMADI

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor." diyen Ergin, "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Yakışmadı Rıza Baba aman aman! Arka Sokaklar final yaptı 37 yıllık evli Zafer Ergin bir kadınla yakalandı! Eli ayağı birbirine girdi

AMAN RIZA BABA

Usta oyuncunun bu açıklamaları dizinin hayranlarını üzüntüye boğarken 37 yıldır Binnaz Engin ile evli olan Zafer Ergin bu kez de başka bir kadınla yakalanarak adından söz ettirdi.

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