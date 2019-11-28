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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayanları bile tanıyamıyor

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu. Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla adından çok sık söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri hayrete düşürdü. Son olarak Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayranları tarafından mercek altına alınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

28.11.2019 19:10 - Son Güncelleme:
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayanları bile tanıyamıyor

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayanları bile tanıyamıyor

Öztürk Serengil

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayanları bile tanıyamıyor

Sadri Alışık

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayanları bile tanıyamıyor

Oya Aydoğan

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayanları bile tanıyamıyor

Şoray Uzun

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