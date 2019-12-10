Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den olay hareket! Ağızları açık bıraktı...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, yerçekimine meydan okudu. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Başak Dizer'in son paylaşımı ise hayli beğeni topladı. Başak Dizer, kusursuz fiziği ile adeta yer çekimine meydan okuduğu paylaşımına "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin..." notunu düştü. İşte Başak Dizer'in esnekliğiyle hayran bırakan paylaşımı ve diğer ünlü isimlerin spor paylaşımları...

10.12.2019 19:09 - Son Güncelleme: 10.12.2019 19:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





