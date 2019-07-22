Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor...
Ülkemizde ekranlarda ve beyaz perdede son 20 yıl içerisinde ses getiren oyunculardan biri olan Kenan İmirzalıoğlu özellikle 90'ların sonunda ismini günümüze kadar en istikrarlı şekilde büyüten erkek yıldızların başında geliyor. Bir çok projeye imza atan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ortaya çıkan bu fotoğrafı görenleri şok etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
22.07.2019 19:57
- Son Güncelleme: 22.07.2019 19:59
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