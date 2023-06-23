'Yakın arkadaşız' diyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bu kez denizde yakalandı! 'Kubilay Aka haklıymış' Gözler Mert Yazıcıoğlu'nda...
Bir süredir aralarında aşk olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den ilk fotoğraf geldi. Yalı Çapkını dizisinde canlandırdıkları Seyran ve Ferit karakterleri ile yıldızları parlayan genç oyuncular denizde yakınlaşırken kameralara yansıdı. Saraçoğlu geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'nın Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir mekanda samimi bir şekilde gördüğü kavga çıkardığı iddia edilmişti. İşte detaylar...
23.06.2023 18:39 - Son Güncelleme: 23.06.2023 19:02
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki 'Aşk' iddiaları belgelendi. İkili yaz tatilini birlikte geçiriyor. Teknede sarmaş dolaş olan çift ardından birlikte denize girdi ve dudak dudağa yakalandı. İşte detaylar...
Hızla yayılan görüntülere; 'Neden sakladılar', 'Mert aldatıldı mı?', 'En baştan belliydi zaten' 'Kubilay Aka haklıymış' gibi yorumlar yapıldı.
İşte o görüntü;