Yağmur Tanrısevsin süper minisi ile ortalığı salladı! Ceketini çıkarıp verdiği poz dikkat çekti! Takipçileri beğeni yağdırdı
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Elbisesini gri bir ceketle tamamlayan Tanrısevsin'in pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncunun özellikle ceketsiz pozu çok konuşuldu. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o pozları...
21.09.2022 18:15 - Son Güncelleme: 21.09.2022 18:15
Birçok yapımda başrolü üstlenen Yağmur Tanrısevsin, kariyer kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.