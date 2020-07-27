Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...
Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı! Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. Teknede keyif çatarken İstanbul'daymış izlenimini yaratarak sosyal medyada paylaşım yapan güzel oyuncu, kafaları karıştırdı. Sağ gösterip sol vurmak isteyen Tanrısevsin'in bu hamlesi akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi. Murat Kazancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
27.07.2020 12:03
- Son Güncelleme: 27.07.2020 12:07
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