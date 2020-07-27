Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

Bodrum'da Kazancıoğlu'nun teknesinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Tanrısevsin, bu anlarda İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yaptı. Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu.