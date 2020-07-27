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Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı! Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu. Teknede keyif çatarken İstanbul'daymış izlenimini yaratarak sosyal medyada paylaşım yapan güzel oyuncu, kafaları karıştırdı. Sağ gösterip sol vurmak isteyen Tanrısevsin'in bu hamlesi akıllara, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu getirdi. Murat Kazancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

27.07.2020 12:03 - Son Güncelleme: 27.07.2020 12:07
Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile olan 4 yıllık ilişkisini noktalayan Yağmur Tanrısevsin yeni bir aşka yelken açtı. Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde adı Şeyma Subaşı ile anılan Murat Kazancıoğlu'nun teknesinde yakalandı.

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Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

Bodrum'da Kazancıoğlu'nun teknesinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Tanrısevsin, bu anlarda İstanbul'daymış gibi paylaşımlar yaptı. Kırmızı bornozuyla teknede gezinen Tanrısevsin, bota bineceği sırada ünlü işletmeci ellerinden tutarak ona yardımcı oldu.

Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

İkiliden Tanrısevsin, haklarında çıkan aşk iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi.

Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz hafta Bodrum'da Murat Kazancıoğlu ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Yağmur Tanrısevsin Murat Kazancıoğlu’nun teknesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı da...

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