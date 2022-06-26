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Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Kumsalı podyuma çeviren ünlü oyuncu, o anlara ait karelerini Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Tanrısevdin'in özellikle kırmızı ceketiyle verdiği pozları çok konuşuldu. Mini şortunun üzerine giydiği ceketinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen Tanrısevsin'in içine hiçbir şey giymemesi dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun fit hali de beğeni topladı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

26.06.2022 18:46 - Son Güncelleme: 26.06.2022 19:09
Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısesin, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

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Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çekimden karelerini de Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Kumsalı podyuma çeviren ünlü oyuncunun özellikle kırmızı ceketiyle verdiği pozlar çok konuşuldu.

Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Mini şortunun üzerine giydiği ceketinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen Tanrısevsin'in içine hiçbir şey giymemesi dikkat çekti.

Yağmur Tanrısevsin kırmızı ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Düğmelerini açıp poz veren Yağmur kumsalda şov yaptı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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