Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil ve annesine ağza alınmayacak sözler! 'Namus abidesi teyze bacak aranı git de toplattır...'
Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil ve annesine ağza alınmayacak sözler! Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ile Seren Serengil arasında sular durulmuyor. Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti. 'Namus abidesi teyze bacak aranı git de toplattır' ve daha bir çok çirkin sözleri Instagram hesabından tek tek sıralayan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Seren Serengil ve annesine verdi veriştirdi. İşte büyük tepki çeken Yağmur Sarnıç'ın Instagram paylaşımları...
Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.
YAĞMUR SARNIÇ'IN KİRALIK KATİL AŞKI - TIKLA
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasını bilmeyen kalmadı. Adam öldürtmeye çalışma, silahla tehdit, iş yeri basma gibi çirkin olaylarla gündeme gelen ikiliden Yağmur Sarnıç, son olarak Düzce'de yapılan jandarma kontrolünde 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı ve ardından cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile yakalandı.
Jandarmaya hakaret edip sorun çıkaran ikili hakkında dava açıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'a 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aynı zamanda "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.