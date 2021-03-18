Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil ve annesine ağza alınmayacak sözler! 'Namus abidesi teyze bacak aranı git de toplattır...'

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasını bilmeyen kalmadı. Adam öldürtmeye çalışma, silahla tehdit, iş yeri basma gibi çirkin olaylarla gündeme gelen ikiliden Yağmur Sarnıç, son olarak Düzce'de yapılan jandarma kontrolünde 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı ve ardından cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile yakalandı.