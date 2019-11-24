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Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası uzun bir süredir devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan sapığı "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti. 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturan, geçtiğimiz aylarda da evliliğinde kriz çıkan Yağmur Sarnıç, ortaya atılan iddiaların ardından boşanma kararı almıştı. Çekişmeli olarak devam eden boşanma sürecinde, çocukların velayeti sonrası zor günler geçiren Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.

24.11.2019 13:23 - Son Güncelleme: 24.11.2019 13:35
Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Son dönemde sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yağmur Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.

Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası uzun bir süredir devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan sapığı "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti. 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturan, geçtiğimiz aylarda da evliliğinde kriz çıkan Yağmur Sarnıç, ortaya atılan iddiaların ardından boşanma kararı almıştı. Çekişmeli olarak devam eden boşanma sürecinde, çocukların velayeti sonrası zor günler geçiren Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.

Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Ünlü kadınların korkulu rüyası haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç " Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz, pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.

Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

YAĞMUR SARNIÇ - EMRE AŞIK OLAYINDA SON DURUM


Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Aşık, son olarak Sarnıç ve eski muhasebecisi Meryem A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılması için savcılığa başvuru yaptı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü açıkladı.

Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Sarnıç'ın Bursa'daki annesinin yanına bile helikopter kiralayarak gittiği vurgulandı. Suçlamalar arasında şunlar vardı: Muhasebeci Meryem A., altı yıl önce Emre Aşık'ın otel olarak işlettiği Ekamim'de işe başladı.

Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Şirket borç batağına girerek zor durumda kaldı. Aşık, yeni açtığı Emolya isimli şirketini eşinin üzerine yaptı. Yağmur Sarnıç, çektiği 3 milyon 500 bin liralık krediyi iddiaya göre muhasebeci ve avukat Metin İ. arasında paylaştı. Yine Yağmur Sarnıç, Emolya şirketindeki 100 bin liralık hissesini Ozan Girgin'e sattı. Tüm bu işlemler, Emre Aşık'tan saklandı.

Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!

Yağmur Sarnıç, Etiler'de bir eğlence mekanında başka bir adamla eğlenirken TAKVİM'e yakalanmıştı.

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