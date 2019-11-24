Yağmur Sarnıç müstehcen mesajlar atan sapığı ifşa etti!
Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası uzun bir süredir devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan sapığı "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti. 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturan, geçtiğimiz aylarda da evliliğinde kriz çıkan Yağmur Sarnıç, ortaya atılan iddiaların ardından boşanma kararı almıştı. Çekişmeli olarak devam eden boşanma sürecinde, çocukların velayeti sonrası zor günler geçiren Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.
Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası uzun bir süredir devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan sapığı "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti. 2012 yılında Emre Aşık ile nikah masasına oturan, geçtiğimiz aylarda da evliliğinde kriz çıkan Yağmur Sarnıç, ortaya atılan iddiaların ardından boşanma kararı almıştı. Çekişmeli olarak devam eden boşanma sürecinde, çocukların velayeti sonrası zor günler geçiren Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.
YAĞMUR SARNIÇ - EMRE AŞIK OLAYINDA SON DURUM
Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasındaki Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Aşık, son olarak Sarnıç ve eski muhasebecisi Meryem A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılması için savcılığa başvuru yaptı. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü açıkladı.
Şirket borç batağına girerek zor durumda kaldı. Aşık, yeni açtığı Emolya isimli şirketini eşinin üzerine yaptı. Yağmur Sarnıç, çektiği 3 milyon 500 bin liralık krediyi iddiaya göre muhasebeci ve avukat Metin İ. arasında paylaştı. Yine Yağmur Sarnıç, Emolya şirketindeki 100 bin liralık hissesini Ozan Girgin'e sattı. Tüm bu işlemler, Emre Aşık'tan saklandı.