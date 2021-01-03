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Yağmur Aşık’ın Emre Aşık için tuttuğu 2. kiralık katil de sevgilisi çıktı! 1. tetikçi "Benden hamile kaldı" demişti 2. ise...

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu 2. kiralık katil de sevgilisi çıktı! 1. tetikçi "Benden hamile kaldı", 2. ise "Yağmur Sarnıç'la aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" demişti. Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç'ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek'i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddia etmişti. Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülme planı yapıldığı iddiasıyla açılan davada sanık olarak yargılanan 1. tetikçi Erdi Sungur'un ifadesinde yer alan, "Benden hamile kaldı" detayı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağmur Sarnıç'ın ikinci tetikçi olarak tuttuğu iddiasıyla gündeme gelen Şenürek ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

03.01.2021 10:21 - Son Güncelleme: 03.01.2021 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





