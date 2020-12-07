Yağmur Aşık, Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilin sözleriyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi de affetme şartlarını sıraladı...
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilin verdiği ifade akıl alır gibi değil! Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç cephesinde sular durulmazken, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma davası için duruşma salonuna giden Yağmur Sarnıç'ın çıkışta ,"Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız' diyerek sinir krizi geçirdiği haberleri yer alnmış ardından da Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülme planı yapıldığı iddiasıyla açılan dava görülmüştü. Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur, sanık olarak yargılandığı davada şoke eden sözleri ile magazin gündemini günlerce meşgul etmişti. Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Aşık, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Emre Aşık'a "Mutlu musun?" sorusunu yönelten Aşık, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" dedi.
"FUHUŞ DAMGASI YEMEMEK DÜZGÜN ANILMAK İSTERDİ"
Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Aşık, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalara imza attı. "Ne söylemek istersin?" sorusuna, "Mutlu musun?" diyerek karşılık veren Aşık, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" ifadelerini kullandı. Dikkat çeken açıklamaların sahibi Yağmur Aşık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geriye dönmek isterdim. Fuhuş¸ damgası yememek, düzgün bir şekilde anlaşmak isterdim."
Mahkemeye müşteki olarak Emre Aşık, avukatları Funda Sadıkahmet Alp ve Emre Şen ile sanık Erdi Sungur katılırken Yağmur Sarnıç katılmadı. Mahkeme heyetinin iddiaları okumasının ardından mahkeme huzurunda Erdi Sungur'un ifadesi alındı. Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sungur şöyle konuştu:
– Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık'ın evinde kaldık. Benim adam öldürme düşüncem yoktu. Ben tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ve İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur'un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp, kalkıp Emre'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim.