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Yağmur Aşık, Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilin sözleriyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi de affetme şartlarını sıraladı...

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilin verdiği ifade akıl alır gibi değil! Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç cephesinde sular durulmazken, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma davası için duruşma salonuna giden Yağmur Sarnıç'ın çıkışta ,"Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız' diyerek sinir krizi geçirdiği haberleri yer alnmış ardından da Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülme planı yapıldığı iddiasıyla açılan dava görülmüştü. Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur, sanık olarak yargılandığı davada şoke eden sözleri ile magazin gündemini günlerce meşgul etmişti. Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Aşık, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Emre Aşık'a "Mutlu musun?" sorusunu yönelten Aşık, "Evimi geri verirse ve gelip benden özür dilerse, Emre'yi affederim" dedi.

07.12.2020 17:05 - Son Güncelleme: 07.12.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





