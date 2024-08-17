Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkacak paylaşım! Başka biriyle dudak dudağa paylaşım

Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yakın zamanda ayrılık kararı alan ikiliden Mauro Icardi'nin zor günler geçirdiği iddia edilirken, Wanda Nara ise gününü gün etmeye devam ediyor. Son olarak Nara'dan Icardi'yi yıkacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Wanda Nara, Instagram hesabından başka biriyle dudak dudağa pozunu paylaştı.
Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ayrık haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin zor günler yaşadığı iddia edilmişti.
Antrenmada mutsuz halleri dikkat çeken Icardi'nin aksine Wanda Nara'dan ortalığı yıkacak bir paylaşım geldi. Icardi ile hayatlarını ayırdığını açıklamasının ardından tatiline tam gaz devam eden Wanda Nara, bir önceki akşam düzenlenen bir konserde sahne aldı.
DUDAK DUDAĞA POZ
Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi.