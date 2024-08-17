Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkacak paylaşım! Başka biriyle dudak dudağa paylaşım

Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yakın zamanda ayrılık kararı alan ikiliden Mauro Icardi'nin zor günler geçirdiği iddia edilirken, Wanda Nara ise gününü gün etmeye devam ediyor. Son olarak Nara'dan Icardi'yi yıkacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Wanda Nara, Instagram hesabından başka biriyle dudak dudağa pozunu paylaştı.