Wanda Nara 'ipucu vermeyeceğim' dedi Galatasaraylı Mauro Icardi ile evliliğinde olay detaylar ifşa oldu! İşte futbol dünyasını sarsan ihanetler
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi eşi Wanda Nara'nın evliliğinde olay detaylar ortaya çıktı! Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı. Nara yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleştiler. Futbolseverler, bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğu yönünde iddialar dolaşırken, ikilinin evliliğine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı. İşte Mauro Icardi ile Wanda Nara başta olmak üzere futbol dünyasını sarsan ihanetler...
23.09.2022 14:05 - Son Güncelleme: 23.09.2022 14:09
Wanda Nara 'ipucu vermeyeceğim' dedi Galatasaraylı Mauro Icardi ile evliliğinde olay detaylar ifşa oldu! İşte futbol dünyasını sarsan ihanetler...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Türkiye'ye gelişi büyük ses getirdi… Öyle ki taraflı tarafsız tüm futbolseverler bu transfere şapka çıkardı…
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıkladı.