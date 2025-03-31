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Volkan Konak'ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe'nin yıldızı...

Türk müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak dün gece hayatını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı üzücü haberi saat 00.42'de duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verdi. Konak'ın ani vefatı sevenlerini ve müzik camiasını derinden sarstı.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 14:54
Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Karadeniz'in güçlü sesi müziğiyle olduğu kadar karakteriyle de hafızalarda yer etmişti. Ancak vefatının ardından gündeme gelen vasiyeti Konak hakkında bilinmeyen bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı Volkan Konak ile Türk futbolunun ünlü ismi arasında öyle bir bağ var ki duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Volkan Konak'ın vefat haberi sonrası az sayıda kişinin bildiği bir gerçek ortaya çıktı.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Volkan Konak ve Emre Belözoğlu aslında kuzenlermiş.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İki ismin bu kadar farklı alanlarda büyük başarılar elde etmeleri aralarındaki bağın ne denli özel olduğunu gözler önüne serdi.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Maçka'dan Gelen Bu İki Büyük İsim

Her iki ismin de kökeni Maçka ilçesine dayanıyor. Bu sadece coğrafi bir bağlantı değil aynı zamanda geçmişten gelen derin bir akrabalık ilişkisini de simgeliyor.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Konak ve Belözoğlu uzun yıllardır süregelen bu ilişkiyi daha önce çok fazla gündeme getirmemişti.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

"ÇOK DEĞERLİ KUZENİM AĞABEYİM"

Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Ünlü isim "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İki ünlü isimin kuzen olduğunu ilk kez öğrenenler hayrete düştü.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

VOLKAN KONAK'IN VEFATI: KONSER SIRASINDA FENALAŞTI

Ünlü sanatçı Volkan Konak dün KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin yıllar önce açıkladığı vasiyeti de vefatının ardından ortaya çıktı.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, acı haberi "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" açıklamasıyla duyurdu.

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

'YATACAĞIM YERİ ŞİMDİDEN HAZIRLADIM'

Ünlü sanatçı yıllar önce Hürriyet'e verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Yatacağım yeri de şimdiden ayarladım. Maçka'da babamın yattığı yerde bizim sülale mezarlarında incir altında yatacağım. Dolayısıyla oradan kopmam mümkün değil."

Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)