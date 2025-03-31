Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Duyan inanamadı: Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Karadeniz'in güçlü sesi müziğiyle olduğu kadar karakteriyle de hafızalarda yer etmişti. Ancak vefatının ardından gündeme gelen vasiyeti Konak hakkında bilinmeyen bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı Volkan Konak ile Türk futbolunun ünlü ismi arasında öyle bir bağ var ki duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Volkan Konak'ın vefat haberi sonrası az sayıda kişinin bildiği bir gerçek ortaya çıktı.

Volkan Konak ve Emre Belözoğlu aslında kuzenlermiş.

İki ismin bu kadar farklı alanlarda büyük başarılar elde etmeleri aralarındaki bağın ne denli özel olduğunu gözler önüne serdi.