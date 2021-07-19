Volkan Konak konserinde marifetmiş gibi bir de anlattı! "Pandemide hiç maske takmadım!"
Volkan Konak konserinde marifetmiş gibi bir de anlattı! Toplumsal bağışıklık kazanılması için aşılama devam ederken, bilim insanları her fırsatta virüse karşı en büyük silahın aşının yanı sıra maske ve sosyal mesafe olduğunu vurguluyor. Ancak uzun bir aradan sonra önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, "Maske bizi bozuyor" açıklamasınde bulundu. Konak'ın bu sözleri tepki çekti.
19.07.2021 14:29
- Son Güncelleme: 19.07.2021 14:29