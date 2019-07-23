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Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!

Hızlı ve Öfkeli 9 setinde, başrol oyuncusu Vin Diesel'in dublörü yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kafasının üzerine düşen Vin Diesel'in dublörü ağır yaralandı. Düşme anına şahit olup şoka giren Diesel, gözyaşlarına boğuldu. Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde balkondan düşen Vin Diesel'in dublörü tedavi altına alındı.

23.07.2019 13:36 - Son Güncelleme: 23.07.2019 13:36
Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!

Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde başrol oyuncusu Vin Diesel'in büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Hızlı ve Öfkeli'nin Toretto'su Vin Diesel'in dublörü balkondan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kafasının üzerine düşen Vin Diesel'in dublörü ağır yaralandı. Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde balkondan düşen Vin Diesel'in dublörü tedavi altına alındı.

Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!

Vin Diesel'in de sette olduğu ve olaydan sonra ekipteki tüm diğer arkadaşları gibi şoke olduğu, gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.

Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!

Dublörün, kazanın ardından hemen helikopterle Londra'da hastaneye kaldırıldığı ve urumunun ciddi olduğu belirtildi.

Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!

Olayı gören bir tanık olayın balkon sahnesi çekilirken meydana geldiğini, güvenlik kablosunun kopması nedeniyle dublörün başına bu kazanın geldiğini anlattı.

Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!
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