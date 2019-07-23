Vin Diesel gözyaşlarına boğuldu! Hızlı ve Öfkeli 9'un çekimlerinde kaza!
Hızlı ve Öfkeli 9 setinde, başrol oyuncusu Vin Diesel'in dublörü yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kafasının üzerine düşen Vin Diesel'in dublörü ağır yaralandı. Düşme anına şahit olup şoka giren Diesel, gözyaşlarına boğuldu. Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde balkondan düşen Vin Diesel'in dublörü tedavi altına alındı.
23.07.2019 13:36
- Son Güncelleme: 23.07.2019 13:36
Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde başrol oyuncusu Vin Diesel'in büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Hızlı ve Öfkeli'nin Toretto'su Vin Diesel'in dublörü balkondan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten kafasının üzerine düşen Vin Diesel'in dublörü ağır yaralandı. Hızlı ve Öfkeli 9'un setinde balkondan düşen Vin Diesel'in dublörü tedavi altına alındı.
DİĞER GALERİLER