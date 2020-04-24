Vildan Atasever “Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!”
Oyuncu Vildan Atasever, Türkiye'nin coronavirüsle mücadelesini hayranlıkla izlediğini belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle zamanının tamamını evde geçiren Vildan Atasever, evdeki vaktini bol bol okuyarak geçiriyor. Ünlü oyuncu, Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi hayranlıkla izlediğini "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." sözleriyle ifade etti.
'İNSANLIK İÇİN SIĞINAK'
Atasever, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arka arkaya yükselen şehir hastanelerimiz ve yerli solunum cihazlarımız, güçlü Türkiye'nin göstergesi. Ülkemizde yapılan her faydalı oluşum biz vatandaşlar için bir armağandır. Dünyaya yaptığımız yardımlar ise tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye'yi işaret ediyor."