Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'
Victoria's Secret'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti. İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini açıklayan Graham, yaşadığı zorlukları anlattı. İşte Victoria's Secret'ın kızıl meleğinin son hali...
01.04.2020 18:04
- Son Güncelleme: 01.04.2020 18:48
Dünyaca ünlü model Alexina Graham, koronavirüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Victoria's Secret ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti.
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