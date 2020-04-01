Haberler Galeri Magazin Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

Victoria's Secret'ın ilk kızıl saçlı modeli olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti. İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini açıklayan Graham, yaşadığı zorlukları anlattı. İşte Victoria's Secret'ın kızıl meleğinin son hali...

01.04.2020 18:04 - Son Güncelleme: 01.04.2020 18:48
Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

Dünyaca ünlü model Alexina Graham, koronavirüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Victoria's Secret ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

Graham, İngiltere'de Nottinghamshire'da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini söylemişti.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

"YALNIZ OLMAK İSTEMEDİM"

Ünlü model, "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim." demişti.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

İngiltere ziyaretinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra güzel model, koronavirüs semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı.

Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

"KONUŞABİLME YETENEĞİMİ KAYBETTİM"

Alexina Graham'ın ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar
Meghan Markle ve Prens Harry'nin tüm gizlisini, saklısını ortaya döktü: Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlar