Victoria's Secret'ın kızıl meleği koronavirüse yakalandı, son hali şoke etti! 'Konuşabilme yeteneğimi kaybettim'

Dünyaca ünlü model Alexina Graham, koronavirüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Victoria's Secret ile çalışan ilk kızıl saçlı model olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlarını iptal etmiş ve ABD'den ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girmişti.