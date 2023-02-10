"Vereceksin, ya seve seve..." demişti! Hatay'a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 farklı deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şuana kadar 19 bin 388 kişinin hayatını kaybettiği, 77 bin 711 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek" ifadelerini kullandı. Son olarak da Özel Harekat Polisleri depremzelere giden yardım tırlarını yağmalayan hırsızları yakaladı. Ünlü türkücü Alişan o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve emniyet güçlerine teşekkür etti. İşte detaylar...
10.02.2023 18:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 18:38
Ünlü türkücü Alişan, yağmacıların yakalandığı anları paylaşıp sosyal medyadan emniyet güçlerini tebrik etti.