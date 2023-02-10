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Haberler Magazin "Vereceksin, ya seve seve..." demişti! Hatay'a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

"Vereceksin, ya seve seve..." demişti! Hatay'a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 farklı deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Şuana kadar 19 bin 388 kişinin hayatını kaybettiği, 77 bin 711 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı yerlerde maalesef marketlere yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet Parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek" ifadelerini kullandı. Son olarak da Özel Harekat Polisleri depremzelere giden yardım tırlarını yağmalayan hırsızları yakaladı. Ünlü türkücü Alişan o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve emniyet güçlerine teşekkür etti. İşte detaylar...

10.02.2023 18:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 18:38
Vereceksin, ya seve seve... demişti! Hatay’a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

Ünlü türkücü Alişan, yağmacıların yakalandığı anları paylaşıp sosyal medyadan emniyet güçlerini tebrik etti.

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Vereceksin, ya seve seve... demişti! Hatay’a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

NE OLMUŞTU?

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'a yardım götüren tırın, yağmacılar tarafından zorla durdurulduğu anlar kameralara yansımıştı.

Vereceksin, ya seve seve... demişti! Hatay’a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

Sosyal medyada paylaşılan, bireysel olarak tırla Hatay'ın Antakya ilçesine yardım götüren şoförün "Bunlar bizi yağmalayacaklar." diyerek kayda aldığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Vereceksin, ya seve seve... demişti! Hatay’a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

"YARDIMLARI BİZE VERECEKSİN"

Tırın önünü araçla kesen yağmacılar, "Ne varsa vereceksin. Ondan sonra gideceksin. Buradan geçenleri durduruyoruz. Bize yiyecek vereceksin. Ya seve seve ya .." diyerek şoförü tehdit etmişti.

Vereceksin, ya seve seve... demişti! Hatay’a giden yardım tırını durduran yağmacılar fena yakalandı Alişan da durmadı böyle paylaştı: Şerefsizler

Şoförün araçta gıda ürünü olmadığını ikna ettiği yağmacılar, yolu açarak tırın geçmesine izin vermişti.

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