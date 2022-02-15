Verdiği cevapla Zuhal Topal'ı bile susturdu: Fesatlığa borçluyum! Yemekteyiz programına katıldı saç baş yoldurttu 'Her şeyin küçük...'

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına tarihinin en iddialı yarışmacılarından biri katıldı. Bu haftaki yarışmacılar arasında yer alan Zeynep Hanım sözleriyle sık sık tartışma yarattı. Henüz haftanın 1. bölümündeki çıkışlarıyla ''Neler oluyor'' dedirtten yarışmacı, özellikle Zuhal Topal ile olan diyaloğu ile gündeme geldi. Ünlü sunucunun ''Formunu az ve sık yemeye mi borçlusun?'' sorusuna, ''Hayır, fesatlığa borçluyum'' yanıtını veren Zeynep Hanım'a Topal bile şaştı kaldı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kimdir?